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Комздрав: ПМЭФ, Евро-2020, "Алые паруса" никак не отразились на эпидситуации в Петербурге

фото ЗакС политика Комздрав: ПМЭФ, Евро-2020, "Алые паруса" никак не отразились на эпидситуации в Петербурге

Говоря о том, повлияли ли такие массовые мероприятия, как ПМЭФ, Евро-2020, "Алые паруса", на текущую эпидемическую обстановку в Петербурге, руководитель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заверил — нет.

"Мое убеждение глубокое, что никак не отразилось проведение таких мероприятий на эпидситуации. Не хочу обращать ваше внимание, как это происходило в других крупных субъектах. Но мы видим, что разницы абсолютно никакой. Пандемия, к сожалению, имеет четкие правила. Естественно, в первую волну мы применяли ограничительные мероприятия. Практически вводили локдаун на территории всей страны. Но все-таки пиковые значения достигали схожих величин с той волной, которую мы наблюдаем сейчас", — высказал свою позицию глава комздрава в эфире "Эха Петербурга".

Кроме того, в этой же программе Лисовец заявил, что на сегодняшний день в городе на Неве свободы лишь 3% COVID-коек (из 11 тысяч развёрнутых), заверив, что третья волна пандемии идёт на спад.

Напомним, по данным оперативного штаба, в Петербурге ежедневно фиксируется рост заболеваемости коронавирусом: только сегодня было зарегистрировано 1612 случаев.

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