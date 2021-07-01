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Новости 1 июля, 19:25

Общегородской список ЛДПР по Петербургу возглавил Жириновский

фото ЗакС политика Общегородской список ЛДПР по Петербургу возглавил Жириновский

Петербургское отделение ЛДПР на конференции 1 июля утвердило список кандидатов на выборы в Законодательное собрание города. В общегородской список вошли три человека. Лидером списка стал депутат Государственной Думы Владимир Жириновский. Второе место в списке у главы петербургского отделения ЛДПР Юрия Ломакина, третье - у депутата ЗакСа от партии Павла Иткина

Также на конференции утвердили территориальные списки кандидатов в городской парламент. В него вошли 50 человек - по два на каждый округ. Среди них заместитель главы реготделения Евгений Ененков, заместитель координатора по идеологической работе городского отделения партии Максим Стецура, депутаты ЗакСа от ЛДПР Виктор Сысоев и Максим Яковлев, депутат МО "№65" Станислав Пайкин, бывшая муниципальный депутат МО "Литейный округ" Екатерина Лебедева, бывшая мундеп МО "Васильевский" Анна Замараева и другие.

София Саттарова

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Упоминаемые персоны
Жириновский Владимир Вольфович
Замараева Анна Сергеевна 
Иткин Павел Михайлович 
Лебедева Екатерина Олеговна 
Пайкин Станислав Александрович 
Сысоев Виктор Игоревич 
Яковлев Максим Эдуардович 

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