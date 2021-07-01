Сергей Миронов: Если бы Зюганов в свое время переименовал партию, я мог бы к ней примкнуть

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов 1 июля выступил в Петербурге на ее предвыборной конференции. Он заявил, что народ не простит единороссам пенсионную реформу и призвал эсеров активнее зазывать граждан на избирательные участки. В перерыве Миронов ответил на вопросы ЗАКС.Ру о грядущей кампании, установках администрации президента и своих взаимоотношениях с Захаром Прилепиным.

- Выступая сегодня на конференции, вы сказали, что для "Справедливой России - За правду" сложилась как никогда позитивная политическая ситуация, которой нужно воспользоваться. Что вы имели в виду?

- Уникальность заключается в нескольких вещах. Во-первых, очень хороший кумулятивный эффект дало объединение [с партиями "Патриоты России" и "За правду"]. Мы это видим в том числе по социологии. Второе - настрой Центральной избирательной комиссии и администрации президента. Понятно, администрация президента заинтересована в том, чтобы "Единая Россия" неплохо выступила, но не так, как раньше. Если на чаше весов легитимность, абсолютная уверенность, что все по-честному и победа "Единой России", перевешивает легитимность. Мы реалисты. На местах губернаторы будут по-прежнему соревноваться, кто из них самый крутой, но это на местах. Установка от АП: "Ребята, только по-честному". А третий фактор - после 2016 года я пять лет собирал средства для того, чтобы иметь деньги на наблюдателей. Мы закроем все 96 тысяч избирательных участков на все три дня голосования. Этого у нас не было никогда. Именно это говорит об уникальности ситуации.

- Почему изменилось отношение администрации президента?

- У меня нет подтверждений, но я абсолютно уверен, что из-за белорусских событий. Повторения белорусских эксцессов никому здесь не надо. Поэтому легитимность превыше всего.

- Есть ли минусы у объединения трех партий? Появилась фракционность?

- Вы знаете, нет. Фракционности нет и не будет. Дело в том, что мы втроем - я, Захар Прилепин и Геннадий Семигин - собираемся каждый понедельник в 17:30. Сначала у нас было очень много вопросов. А потом, знаете, раз-раз-раз - и мы увидели, что всё у нас работает. Мы хотим общей победы, мы хотим общих хороших депутатов, и у нас нет никаких противоречий. Красноречивее всего это подтвердили итоги работы программного комитета. Программа согласована со всеми, единогласно принята на съезде. Просто пятёрка с плюсом.

- В СМИ появилась информация о несогласии Прилепина с выдвижением кандидатом бывшего члена СПС Бориса Надеждина.

- Это его точка зрения. Буквально вчера ко мне приходил Захар по этому вопросу. Я сказал, что у нас был президиум и в списках мы никого не прятали. Для меня - я это сказал Захару - было принципиально, что на прямой вопрос Надеждину "Чей Крым?" он ответил: "Конечно, наш". То, что у него более либеральные взгляды, это нормально. Я не вижу здесь больших противоречий. Принципиально, что Борис Надеждин идёт по Московской области, в Долгопрудном, где он уже много лет избирается депутатом муниципальным. Его избиратели, можно сказать, на руках носят. Он толковый муниципальный депутат, нам такие нужны. Захар ещё сказал, что на любых ток-шоу Надеждин всегда стоит в противоположной команде. Но ведь когда-то и мы с Семигиным стояли в противоположных командах, а сейчас в одной лодке. Абсолютно рабочий вопрос, мы его решим. Не думаю, что по нему будут какие-то противоречия.

- Будущее объединение с КПРФ, о котором неоднократно заявлял Прилепин, это фантастика?

- Если вы поднимете мои высказывания даже десятилетней давности, вы увидите, что я эти десять лет говорю об исторически неизбежном объединении с КПРФ. Другое дело, Геннадий Андреевич, прямо скажем, не горит таким желанием. Если бы он где-нибудь в 2000-х годах переименовал свою компартию в социалистическую, была бы другая история. Может быть, и я бы к нему примкнул бы. В исторической перспективе это все равно будет. С моей точки зрения, с другим руководителем со стороны КПРФ. Возможно, я ошибаюсь. Когда Захар сказал, что пойдет на их съезд, я ответил: "Круто, но тебя могут не пустить или слова не дать". Он говорит: "А я пойду". "Ну давай, скажи им, что мы готовы объединяться". Дальше получилось то, что получилось. Вы говорили про фракционность. Что точно появилось, так это дополнительный драйв. Мне бы в голову не пришло без приглашения пойти на съезд КПРФ, а он пошел.

- Почему в Петербурге оппозиции раз за разом не удается развести округа на выборах? Стоит ли вообще пытаться это делать?

- По этому вопросу я полностью согласен с Мариной Шишкиной. Мы готовы. Главная наша цель - это, конечно, борьба с бедностью. Но политическая цель - ликвидировать монополию "Единой России". Для этого, конечно, нам нужно объединять усилия. Если юридически запрещены избирательные блоки и объединения, то никто не мешает нам просто договориться. Давайте не будем распылять силы, а оставим сильных кандидатов от демократических левых сил. Тогда будет совершенно другая ситуация.

- Последний вопрос. На сколько мест в Заксобрании Петербурга рассчитываете?

- На много.

Сергей Еремеев