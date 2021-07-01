Петербуржцев будут уведомлять об отключении горячей воды за 10 дней

Петербургский вице-губернатор Николай Бондаренко дал городским управляющим и ресурсоснабжающим организациям поручение уведомлять жителей Северной столицы об отключении горячего водоснабжения за 10 дней до старта работ, проинформировали в Смольном.

Только в нескольких районах Петербурга данный наказ исполняется без нареканий, это Василеостровский, Кронштадтский, Петродворцовый, Приморский и Пушкинский районы.

"По состоянию на 1 июля 2021 года размещена информация исполнителями коммунальных услуг по 1170 многоквартирным домам. В отношении исполнителей коммунальных услуг, не разместивших информацию, возбуждаются дела об административных правонарушениях", - отчиталась, в свою очередь, глава Государственной жилищной инспекции Ольга Акацевич.

В городе горячая вода поведена к более 14 тысячам жилых домов. Во второй половине лета плановое отключение воды в части квартир было перенесено из-за ПМЭФ и Евро-2020.