Семь садоводов и множество депутатов: Кандидаты в ЗакС от "Справедливой России"  

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Общественные активисты, действующие и бывшие депутаты ЗакСа, сподвижники Николая Старикова, члены "Движения демократического обновления" Михаила Амосова, соратница арестованного оппозиционера Максима Резника. ЗАКС.Ру рассказывает о кандидатах "Справедливой России - За правду" в парламент Петербурга.

"Требую выложиться по полной"

Петербургское отделение "Справедливой России - За правду" выставило на выборы в ЗакС пять многодетных отцов, семь садоводов, четырех адвокатов, двух журналистов и одного бойца ММА. Эту информацию демонстрировали на слайдах делегатам партийной конференции, которая состоялась 1 июля в отеле "Амбассадор". Лидер отделения Марина Шишкина с гордостью отметила, что в число кандидатов попало много молодежи. 35 из 85 будущих участников выборов моложе 40 лет.

Главная новость конференции - сама Шишкина не пойдет по одномандатному округу, а лишь возглавит общегородской список. Изначально планировалось, что руководительница отделения будет бороться в округе № 12, где живет и от которого шла в парламент в 2016 году. "Единая Россия" по этой территории готовится выдвинуть вице-губернатора Николая Бондаренко. Его называют вероятным кандидатом на должность председателя городского парламента в новом созыве.

Лидер справороссов Сергей Миронов заявил, что идти только по списку Шишкину попросил он.

- Марина, дорогая, - обратился Миронов к соратнице. - Я перед тобой ставлю задачу. Ты должна сосредоточиться на организации и проведении избирательной кампании в городе по выборам депутатов Заксобрания. Если ты уйдешь, прости меня, во дворы в своем замечательном 12-м округе, ты не сможешь выложиться по полной. А я требую выложиться по полной на общегородском уровне.

Вторым и третьим номером в городском списке стали парламентарии Государственной думы Олег Нилов и Елена Драпеко. Они попали в тройку справороссов и на думских выборах и, вероятно, сохранят за собой места в нижней палате федерального парламента. Завоеванные ими мандаты депутатов ЗакСа достанутся кандидатам из территориальных групп, показавшим лучшие результаты.

Одномандатником в округе № 12 в итоге пойдет генеральный директор торгово-промышленной группы "ПетроСити" Александр Новиков. Он уже несколько раз безуспешно участвовал в выборах от разных партий. В последний раз - в 2016 году, когда его выдвинули в Госдуму "Зеленые".

Самое известное имя из числа кандидатов, ранее не участвовавших в жизни эсеров, - директор института РАНХиГС, член Общественной палаты Петербурга Владимир Шамахов. На выборы он пойдет по округу № 13, части Приморского района. Он сообщил, что жил в этом районе с 17 лет.

Старая гвардия

Несмотря на заявленное омоложение рядов кандидатов, эсеры выставили и проверенные кадры. Депутаты 5-го созыва ЗакСа Виктор Ложечко и Анатолий Кривченко пойдут по округам № 8 и № 9 соответственно. Действующий парламентарий Надежда Тихонова - по округу № 7. Она также будет выдвигаться в Государственную думу.

Ее коллеге, бывшему "яблочнику", а ныне одному из лидеров "Движения демократического обновления" Михаилу Амосову, как и ожидалось, достался округ № 6. Он же возглавил местную территориальную группу, в которую также вошел его соратник Сергей Назаров. Еще один член ДДО, глава МО "Гражданка" Елена Беляева выдвинута партией по округу № 14. Первым номером в ее территориальной группе стал депутат МО № 21 Игорь Тарасов.

Заседавшая в пятом созыве ЗакСа и работавшая в шестом с депутатом Максимом Резником Ольга Галкина будет представлять эсеров по округу № 21. Это территория, от которой от "Яблока" планировал выдвигаться Резник, за три месяца до выборов попавший под домашний арест. Таким образом, даже если парламентария не допустят

до выборов, его идеи сможет представлять ближайшая соратница, в настоящее время заседающая в совете МО "Морской".

Муниципалы

Еще один мундеп из "Морского", "блогер на колесах" Наталья Камолинкова идет в территориальной группе по округу № 4 в команде с главой МО "Гавань" Нэлли Вавилиной.

Беспартийный руководитель МО "Южно-Приморский" Андрей Алескеров пойдет по округу № 15. Пушкинский депутат и сотрудник МЧС Константин Косов - № 24. Ярый петергофский оппозиционер и бывший член КПРФ Сергей Толокнов - № 19. На выборах он должен сойтись не только с единороссом Михаилом Барышниковым, но и с коллегой по оппозиционному блоку в местном совете Петергофа Ильей Львовым, которого выдвинуло "Яблоко".

Кандидатом по округу № 5 стал член местного совета МО № 15 Олег Мазаев. Советник Миронова и депутат МО "Сосновая поляна" Станислав Давыдов выдвинут по округу № 18. Ветеран военной службы и муниципал из поселка Левашово Константин Агарков - по округу № 11.

В территориальные группы также попали глава МО "Автово" Геннадий Трусканов и его заместитель Илья Шмаков, руководитель муниципалитете "Ульянка" Оксана Хлебникова, депутат совета города Ломоносов Максим Тихонов, мундеп из МО № 54 Леонид Щелоков, член совета МО "Ржевка" Игорь Гаспер и другие муниципалы.

В Петроградском районе, по округу № 2, пойдет депутат из муниципалитета № 15 Выборгского района города Игорь Королев. А в соседний округ № 1 партией делегирована мундеп МО "Владимирский округ" Ксения Лаврова, ратовавшая за запрет эксплуатации лошадей в коммерческих целях в центре Петербурга. В территориальной группе вместе с ней - мундеп "Московской заставы" Владимир Каплюк и боец ММА, тренер в клубе "Сталинград" Арнольд Баклицкий. Партийный билет Баклицкому вручили прямо на июльской конференции.

Активисты и партийное ядро

Следом корочки из рук Миронова получил соратник публициста Николая Старикова Анатолий Петрунин, влившийся к эсерам весной вместе с партией "За правду" Захара Прилепина. Со своими соратниками он пойдет на выборы в округе № 25.

Лидер дружественного эсерам движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров, как и было анонсировано, выдвинут по округу № 2. По территориальной группе вместе с ним пойдут соратницы-общественницы Евгения Кистева и Евгения Шадрина.

Руководитель общественной организации автомобилистов "СПБ.Авто" Святослав Данилов будет представлять партию по округу № 8.

Одномандатниками по нескольким территориям выставлены партийные функционеры. Руководитель юридической службы отделения Александр Новиков - в округе № 12. Глава аппарата петербургских эсеров Кристина Черемных - № 20. Председатель совета партии в Московском районе Александр Козлов - № 24. Кандидатом по округу № 17 стал главный консультант комиссии ЗакСа по экологической защите населения, которую возглавляет депутат Тихонова, Владислав Горский. Пресс-секретарь петербургского отделения партии Ольга Неупокоева вошла в территориальную группу № 21.











Сергей Еремеев