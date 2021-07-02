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Экс-единоросса из Татарстана привлекут к ответственности за избиение журналиста

фото ЗакС политика Экс-единоросса из Татарстана привлекут к ответственности за избиение журналиста

В Татарстане полиция возбудила уголовное дело в отношении экс-руководителя исполкома Актанышского сельского поселения, члена "Единой России" Риназа Шарипова: мужчина избил местного журналиста Раиля Харисова, уведомляет "Интерфакс-Россия".

В разговоре с "Реальным временем" мать пострадавшего Лейла Харисова уточнила детали произошедшего: молодой человек трудился в локальном издании "Актаныш-информ", главой которого является сестра Шарипова Регина Салахова. Между ней и Харисовым произошла ссора из-за новости, после чего юноша уволился. Через пару дней Шарипов напал на него и избил.

"Эта Регина Салахова пожаловалась своему брату, что Раиль хотел поднять на нее руку. Он встретил Раиля у администрации, сказал ему "Давай поговорим" и начал его избивать, пинать, попал в лицо", - поделилась Лейла Харисова.

Как итог - у журналиста зафиксировали "перелом костей лицевого скелета".

Позднее Шарипова сняли с должности и исключили из ЕР.

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