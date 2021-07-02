Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором Общественного телевидения России

Известный советский и российский журналист, бывший многолетний глава агентства ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко указом Владимира Путина стал генеральным директором Общественного телевидения России, соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

Игнатенко родился в 1941 году в Сочи. В 1958-м поступил на факультет журналистики МГУ. Работу по профессии начал в "шестидесятых" с трудоустройства в "Комсомольскую правду". Позднее, до 1990 года был главредом журнала "Новое время".

С 1991 по 2012 год являлся бессменным директором ИТАР-ТАСС, после стал членом Совета Федерации от администрации Краснодарского края. В 2018 году получил звание Заслуженного журналиста РФ. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".