Большую Морскую улицу частично закроют из-за фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади

Большая Морская улица будет перекрыта на участке от Исаакиевской площади вплоть до Невского проспекта ввиду подготовки фан-зоны для болельщиков, расположенной на Дворцовой площади, проинформировали в петербургском комитете по транспорту.

Так, движение на обозначенном участке закроют 2, 3, 6, 7, 11 июля. Соответствующим образом вносятся коррективы в движение общественного транспорта, чьи маршруты пролегают по улице.

"Автобусы №№ 3, 22, 27 при следовании со стороны Театральной площади будут направлены по Большой Морской ул., Исаакиевской пл., Малой Морской ул., Невскому пр.", - уточнили в комтрансе.

Напомним, сегодня на "Газпром арене" пройдёт последний матч, который примет Петербург в рамках Евро-2020: на поле встретятся команды Швейцарии и Испании.