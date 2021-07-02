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Новости 11:22

КСП уличила комитет по делам Арктики в избыточных тратах на командировки

фото ЗакС политика КСП уличила комитет по делам Арктики в избыточных тратах на командировки

Контрольно-счетная палата Петербурга отчиталась о проверке финансовой активности комитета по делам арктики за 2019-2021 годы, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе КСП. Контрольным мероприятием руководил аудитор Егор Бушев.

Было установлено 157 нарушений на общую сумму 13,3 млн рублей. В том числе содержащие признаки ущерба бюджету на общую сумму 3,8 млн рублей.

В частности, контролирующий орган сообщил, что комитет, направляя своих сотрудников в командировки, систематически компенсировал расходы по проезду и найму жилья сверх установленного размера. Это повлекло избыточные расходы средств бюджета Петербурга на сумму более 470 тысяч рублей. Служащие комитета посетили Рейкьявик, Москву, Новый Уренгой, Якутск и Владивосток. 

"Контрольно-счетная палата обратила внимание на несоответствие средств, запланированных на выплату заработной платы, фактической потребности комитета в количестве сотрудников. В 2019 году при штатной численности 77 человек в комитете фактически работало всего 35 человек; в 2020 году штат составлял 65 единиц, но при этом более 40% мест оставались вакантными. комитетом не предпринимались должные мер по замещению вакантных мест для исполнения возложенных на него задач", - говорится в сообщении КСП.

Кроме того, на 2021 году комитету были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию трех государственных программ. При этом в самих госпрограммах средства для комитета не предусматривались. Таким образом комитету было утверждено излишнее финансирование в размере 9,4 миллионов рублей.

Также были установлены нарушения порядка и условий оплаты труда, факты нецелевого использования бюджетных средств, неправомерного начисления доплат за совмещение должностей и премирования.

Отчет об итогах проверки направили губернатору Александру Беглову, председателю Заксобрания Вячеславу Макарову, региональному прокурору Сергею Литвиненко и руководителю УФНС по Петербургу Александру Гнедых.

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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Литвиненко Сергей Иванович
Макаров Вячеслав Серафимович 

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