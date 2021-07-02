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Галямина намерена засудить Совет мундепов округа "Тимирязевский", лишивших её мандата

фото ЗакС политика Галямина намерена засудить Совет мундепов округа "Тимирязевский", лишивших её мандата

Столичный политик Юлия Галямина попробует через суд добиться восстановления мандата муниципального депутата, которого она лишилась после собрания Совета мундепов округа "Тимирязевский", уведомил "МБХ медиа" её пресс-секретарь Николай Касьян.

"У нас на данный момент уже четыре иска связанных с прекращением полномочий депутата Галяминой. Первый - к Коптевской межрайонной прокуратуре, он в стадии рассмотрения. Второй - к Совету депутатов по формированию повестки заседания. Третий иск к Совету депутатов - обжалование протокола заседания и итогов голосования, иск только поступил в суд. Четвертый иск к Совету депутатов - обжалование непосредственно решения Совета депутатов о прекращении полномочий, этот иск тоже только поступил в суд", - прояснил Касьян детали производства.

Напомним, Совет муниципальных депутатов округа "Тимирязевский" досрочно прекратил полномочия Галяминой в конце марте ввиду её уголовного преследования по "дадинской" статье: она получила два года условно за неоднократное нарушение правил проведения митинга.

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