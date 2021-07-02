В РФ побит очередной антирекорд по смертности от COVID-19 - за сутки скончались 679 человек

Коронавирусная статистика в РФ пополнилась 23 218 новыми случаями, оповестили в оперативном штабе. Таким образом, на сегодняшний день COVID-19 был выявлен у 5 561 360 россиян с начала пандемии.

В топе регионов, лидирующих по уровню распространения болезни, - Москва (+6 893 заражений), Московская область (+2 488), Петербурге (+1 671), Нижегородская область (+382) и Воронежская область (+334).

В очередной раз побит антирекорд по смертности от инфекции - её жертвами за последние 24 часа стали 679 человек. Всего болезнь унесли жизни 136 565 человек. В Северной столице скончался ещё 101 пациент.