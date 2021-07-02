           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:03

МВД начало проверку инцидента с нападением полицейского на журналиста "Медиазоны"

фото ЗакС политика МВД начало проверку инцидента с нападением полицейского на журналиста "Медиазоны"

Столичное управление МВД приступило к проверке обстоятельств нападения сотрудника полиции на журналиста "Медиазоны" Никиту Сологуба, снимавшего жесткое задержание мужчины.

"Вчера из больницы пришло сообщение, что к ним обратился Никита Сологуб, корреспондент издания „Медиазона", с растяжением связок пальца на руке. По его словам, травма была нанесена сотрудником полиции. Начата доследственная проверка", - приводит ТАСС слова своего источника. 

О том, что к Сологубу применили грубую силу накануне сообщила сама "Медиазона". По описанию редакции, внимание правоохранителей молодой человек привлёк тем, что снимал грубое обращение силовиков с задерживаемым мужчиной. К Сологубу подошёл полицейский, схватил его за большой палец руки, требуя удалить видео и грозя ему причинением ещё больших увечий.

Рядом стоял ещё один борец с преступностью, который, увидев замотанную руку журналиста, спросил, что под ней. Узнав, что там свежая татуировка, он сказал следующее: "Может, её тебе вместе с кожей срезать ***** [нафиг]?". 

Сологуба отпустили только после того, как он удалил фото и видео задержания мужчины.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости2 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru