МВД начало проверку инцидента с нападением полицейского на журналиста "Медиазоны"

Столичное управление МВД приступило к проверке обстоятельств нападения сотрудника полиции на журналиста "Медиазоны" Никиту Сологуба, снимавшего жесткое задержание мужчины.

"Вчера из больницы пришло сообщение, что к ним обратился Никита Сологуб, корреспондент издания „Медиазона", с растяжением связок пальца на руке. По его словам, травма была нанесена сотрудником полиции. Начата доследственная проверка", - приводит ТАСС слова своего источника.

О том, что к Сологубу применили грубую силу накануне сообщила сама "Медиазона". По описанию редакции, внимание правоохранителей молодой человек привлёк тем, что снимал грубое обращение силовиков с задерживаемым мужчиной. К Сологубу подошёл полицейский, схватил его за большой палец руки, требуя удалить видео и грозя ему причинением ещё больших увечий.

Рядом стоял ещё один борец с преступностью, который, увидев замотанную руку журналиста, спросил, что под ней. Узнав, что там свежая татуировка, он сказал следующее: "Может, её тебе вместе с кожей срезать ***** [нафиг]?".

Сологуба отпустили только после того, как он удалил фото и видео задержания мужчины.