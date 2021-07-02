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Каждый пятый COVID-больной петербуржец находится в тяжелом состоянии

фото ЗакС политика Каждый пятый COVID-больной петербуржец находится в тяжелом состоянии

В ковидных стационарах Петербурга каждый пятый пациент пребывает в тяжелом состоянии, доля таких больных составляет 22% от общего количества госпитализированных, проинформировали в комитете по здравоохранению.

По состоянию на пятницу, 2 июля, на неинвазивной ИВЛ (НИВЛ) находятся 357 пациентов, на инвазивной ИВЛ (ИИВЛ) – 228.

Добавим, что за последний 24 часа в городе официально зафиксирован 1671 случай заболевания COVID-19, ежедневный прирост инфицированных наблюдается уже 19-й день подряд, с 14 июня.

С ростом заболеваемости в Петербург вновь вернулись очереди из скорых перед стационарами. При этом глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец накануне заявил о спаде третьей волны пандемии. Показательно, что в тот же день в Северной столице был побит исторический максимум по суточным звонкам в скорую.

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