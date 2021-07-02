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Новости 15:05

Навальный рассказал о перлюстрации писем, которые приходят к нему в колонию

фото ЗакС политика Навальный рассказал о перлюстрации писем, которые приходят к нему в колонию

Отбывающий срок в покровской ИК-2 политик Алексей Навальный рассказал об особенностях своей коммуникации с внешним миром. Судя по внешнему виду корреспонденции, которая попадает к нему в руки, он утверждает, что каждое письмо проходит проверку специальным цензором. У каждого конверта, рассказывает он, аккуратно срезана небольшая полоса: "чтобы открыть, но не повредить содержимое".

"Я могу отложить нечитаемые. И в этот момент думаю о женщине цензоре. Как она отрезает полосочку 2 мм с каждого из тысяч конвертов. Как разбирает каждое слово (вдруг именно в этих каракулях экстремизм). Как вносит все в реестр, снимает копию и ставит отметку о прохождении цензуры", - говорится в его новой записке из лагеря, которую опубликовали в Instagram помощники.

По словам Навального, письма приходят с серьезными задержками: до сих пор поздравляют с днем рождения, которое было месяц назад, до сих пор идут апрельские конверты. Оппозиционер призвал всех сочувствующих ему не забывать и о других политзаключенных и не обделять их вниманием тоже.

Напомним, что 2 февраля политику заменили условный срок на реальный, сославшись на то, что он не отмечался у российских силовиков, находясь после отравления на реабилитации в Германии.

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