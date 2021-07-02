Возле проблемных объектов активисты напомнили главам районов о невыполненных обещаниях

Представители движения "Молодой Петербург" посетили неблагоустроенные и неубранные уголки разных районов города, за которыми они давно следят и которые остаются в неудовлетворительном, по их мнению, состоянии. В нескольких районах на фоне таких объектов они сфотографировались с воздушными шариками, к которым было прикреплено изображение главы администрации соответствующего района. Акция распространилась на Калининский, Фрунзенский, Невский, Красногвардейский и Приморский районы. В последнем, возглавляемом Николаем Цедом, по мнению участников перфоманса, дела обстоят наиболее плачевно.

"Вот уже несколько лет Ситцевая улица требует ремонта. Исправить ситуацию поручал и губернатор. Но Цед не придумал ничего лучше, как сделать вид, что губернаторского поручения не было. А ещё у него в районе вообще нет нелегальной торговли, о чём он не устаёт напоминать жителям", - пишут общественники.

Ранее активисты "Молодого Петербурга" активно привлекали внимание к аналогичным объектам, устанавливая в том или ином районе распечатанный портрет главы администрации рядом с ними.

фото: Молодой Петербург / ВКонтакте