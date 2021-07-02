           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:32

Возле проблемных объектов активисты напомнили главам районов о невыполненных обещаниях

фото ЗакС политика Возле проблемных объектов активисты напомнили главам районов о невыполненных обещаниях

Представители движения "Молодой Петербург" посетили неблагоустроенные и неубранные уголки разных районов города, за которыми они давно следят и которые остаются в неудовлетворительном, по их мнению, состоянии. В нескольких районах на фоне таких объектов они сфотографировались с воздушными шариками, к которым было прикреплено изображение главы администрации соответствующего района. Акция распространилась на Калининский, Фрунзенский, Невский, Красногвардейский и Приморский районы. В последнем, возглавляемом Николаем Цедом, по мнению участников перфоманса, дела обстоят наиболее плачевно.

"Вот уже несколько лет Ситцевая улица требует ремонта. Исправить ситуацию поручал и губернатор. Но Цед не придумал ничего лучше, как сделать вид, что губернаторского поручения не было. А ещё у него в районе вообще нет нелегальной торговли, о чём он не устаёт напоминать жителям", - пишут общественники.

Ранее активисты "Молодого Петербурга" активно привлекали внимание к аналогичным объектам, устанавливая в том или ином районе распечатанный портрет главы администрации рядом с ними.

фото: Молодой Петербург / ВКонтакте

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Цед Николай Григорьевич

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости2 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru