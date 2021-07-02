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Арендаторы фуд-кортов потребуют у Беглова компенсации за простой их работы

фото ЗакС политика Арендаторы фуд-кортов потребуют у Беглова компенсации за простой их работы

Профсоюз работников малого и среднего бизнеса "Наше право" начал сбор подписей под обращением к губернатору Петербургу Александру Беглову с требованием поддержать материально предпринимателей, которые вынуждены не работать из-за ограничительных мер властей.

Авторы письма напомнили, что с 17 июня в торговых центрах города запрещена работа фуд-кортов, фуд-плейсов и детских комнат. При этом должных мер поддержки бизнесу, который вынужденно простаивает, не оказывается. 

"В прошлом году государство оказывало поддержку бизнесу в виде компенсаций и выплат. Правительство Санкт-Петербурга, вводя новые ограничения, ничего не собирается компенсировать и никого не планирует поддерживать. Мы считаем, это не справедливо! Если нам не дают возможность работать, тогда просим Вас компенсировать нам, арендные платежи на период простоя, заработные платы сотрудников и налоговые выплаты в бюджеты. Их с нас так же продолжают требовать налоговые органы", - говорится в обращении.

Авторы письма также заметили, что научились работать условиях ограничений, с соблюдением всех санитарных и эпидемиологических норм. Они считают, что могли бы и дальше выполнять все рекомендации Роспотребнадзора.

"В случае, отказа пойти нам на встречу, будем вынуждены обратиться с открытым обращением в адрес Президента Российской Федерации Путина В.В", - заявили предприниматели.

В профсоюзе ЗАКС.Ру сообщили, что передать обращение в Смольный планируется в ближайшие дни. Сколько человек уже подписалось под заявлением говорить не стали, объяснив, что еще находятся в процессе сбора подписей. 

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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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