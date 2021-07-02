Шишлов вступился за медиков, от которых требуют вакцинации для получения выплат

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов выразил обеспокоенность новым порядком предоставления единовременных выплат медикам, которые пострадали в результате контактов с коронавирусными больными. Он находит несправедливым то, что теперь ради получения разовых компенсаций они должны иметь сертификат о вакцинации, хотя изначально в условия это не входило. Между тем, медики могли успеть заразиться в считанные дни до вступления в силу новой редакции постановления №84. В связи с возникшей потенциально конфликтной ситуацией правозащитник обратился к губернатору Александру Беглову.

"Медицинские работники, не прошедшие вакцинацию, заразившиеся коронавирусом при исполнении своих должностных обязанностей до утверждения новых правил, должны иметь право на обращение за получением единовременных выплат по основаниям, действовавшим на момент заболевания", - пишет Шишлов.

Даже если со всеми рассчитаются справедливо, омбудсмен, рассуждая более широко, видит в новых правилах предпосылки для дискриминации тех медработников, кому противопоказано прививаться существующими вакцинами.

"Поддерживая необходимость принятия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Санкт-Петербурга, в том числе по стимулированию медицинских работников к добровольной вакцинации, прошу при рассмотрении проекта постановления учесть вышеуказанную позицию", - говорится в обращении.

За инфицирование на работе врачам и водителям скорой помощи полагается 300 тысяч, за тяжелое и приведшее к инвалидности заражение - 500 тысяч, а в случае смерти сотрудника от COVID-19 его семье перечисляют один миллион рублей.