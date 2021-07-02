           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:43

Концерт "Ногу свело" в Петербурге отменили из-за "коронавирусных" нарушений на концерте Билана

фото ЗакС политика Концерт "Ногу свело" в Петербурге отменили из-за "коронавирусных" нарушений на концерте Билана

Владельцы концертной площадки Roof Place на Васильевском острове объявили о том, что вынужденно отменяют и переносят на неопределенную дату ближайший концерт, который должен был пройти уже сегодня вечером, 2 июля: на сцене должна была появиться рок-группа "Ногу свело". Форс-мажор случился из-за претензий со стороны петербургских чиновников, которые обнаружили во время предыдущего концерта в Roof Place несоблюдение противоэпидемических правил. Накануне на сцене выступал поп-певец Дима Билан.

"Мы приложили огромное количество усилий чтоб донести до каждого гостя, что соблюдение мер безопасности - это единственный способ сохранить концерты. Но этих усилий оказалось не достаточно. Приносим наши извинения и перед группой "Ногу Свело!" и перед всеми, кто собирался вместе с нами провести прекрасный вечер на крыше с любимым Артистом", - сообщили организаторы мероприятия.

Солист "Ногу свело" Максим Покровский бурно отреагировал в своем Instagram на срыв выступления и обвинил в случившемся лично Билана.

"Вчера в Питере на Roof Place ты [начихал] на все правила, и наш концерт отменяют. Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам и публике, в частности к нашей. <...> Билан, это не очень было культурно, слышишь меня?", - возмутился рокер.

Отметим, что весной у "Ногу свело" уже имелись проблемы с проведением концертов в России: у группы сорвался тур по Сибири. Покровский, активно поддерживавший оппозицию и Алексея Навального в частности, рассказывал, что хозяева концертных площадок отменяли концерты под прямым административным давлением.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости2 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru