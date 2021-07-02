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Новости 17:17

Собчак сочла запрет РКН своего интервью с Макаревичем проявлением политической цензуры

фото ЗакС политика Собчак сочла запрет РКН своего интервью с Макаревичем проявлением политической цензуры

Внесение Роскомнадзором видеоинтервью Ксении Собчак с музыкантом Андреем Макаревичем в реестр запрещенной информации из-за якобы пропаганды наркотиков прокомментировала сама интервьюер. По мнению журналистки, государство начало целенаправленно воевать с популярными YouTube-блогерами, но особенность этой борьбы она видит в том, что правила - не объявлены и не ясны.

"Это как-то всё больше похоже на политическую цензуру. Сегодня нельзя упоминать наркотики, завтра, например, Навального. Или еще кого-то, на выбор Екатерины Мизулиной, ее мамы и МВД с Роскомнадзором. Мы будем судиться с Роскомнадзором, хотя и ясно, что суд нам не выиграть в нашем "правохоронительном" государстве", - написала она в своем Instagram.

Происходящее с правами человека в России все больше напоминает ей "антиутопию".

Напомним, ранее аналогичные претензии у органов российской власти возникли к популярному видеоблогеру Юрию Дудю: в двух его интервью тоже усмотрели признаки пропаганды наркотиков. На Дудя даже составили административный протокол, правда, суд вернул его в полицию. При этом, в отличие от видео Собчак с Макаревичем, программы Дудя остаются во всеобщем доступе.

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