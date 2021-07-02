Петербургского полицейского арестовали на два месяца по коррупционному делу

Сотрудника петербургской полиции Давида Бокерию, задержанного 2 июля за вымогательство взяток, Калининский районный суд арестовал до 31 августа, передает объединенная пресс-служба судов. Фигурант коррупционного дела признал вину, выразил готовность сотрудничать со следствием и безуспешно просил себе домашний арест. Ему вменили взятку в размере 600 тысяч рублей.

При этом ТАСС, излагая подробности задержания и ссылаясь на источник в МВД, писал, что Бокерия успел получить от одной и той же фирмы в виде взяток 1,25 млн рублей, каждый месяц требуя по 500 тысяч. Задержали его сотрудники собственной безопасности петербургского главка. По их версии, Бокерия брал деньги с коммерсантов за то, чтобы не применять к ним статьи КоАП.