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Выборы 2021

Муниципал 17:39

Депутат МО "Правобережный" Грудин подал документы на выборы в ЗакС

фото ЗакС политика Депутат МО "Правобережный" Грудин подал документы на выборы в ЗакС

Муниципальный депутат МО "Правобережный" Федор Грудин подал документы как самовыдвиженец в депутаты Законодательного собрания по одномандатному избирательному округу №9 Невского района. Об этом сам Грудин рассказал ЗАКС.Ру. 

По его словам, в своей кампании в политическом плане он намерен делать на то, что поддерживать необходимо людей, а не политических партии. Грудин добавил, что в районе много проблем. 

- Связанный с районом програмный момент - это борьба с золоотвалом и нелегальными свалками - самый главный момент. Взаимодействие с чиновниками по поводу транспортной реформы, чтобы мнение жителей было учтено. Проблемы есть с освещением в дворах, особенно в районе Дыбенко, проблемы с "закладками", проблемы с дорожной инфраструктурой в новых кварталах... - рассказал самовыдвиженец. 

Сейчас округ №9 в ЗакСе Петербурга представляет депутат "Единой России" Игорь Высоцкий. Он является депутатом уже 27 лет, напомнил Грудин. Он считает, что при Высоцком проблем меньше не ставится - пора передать власть другому человеку. 

- Остальных кандидатов, четырех человек, лично знаю, лично уважаю, но буду надеться на то, что моя позиция будет ближе избирателям, - сказал Грудин. 

Он уточнил, что речь идет о Никите Сорокине ("Яблоко"), Викторе Ложечко ("Справедливая Россия - За правду"), Александре Кольцове (ЛДПР) и вероятном кандидета от Партии роста Капустине. Также по округу №9 планирует выдвигаться Сергей Попов от КПРФ. Всех кандидатов по одноманлатным округам можно посмотреть на карте ЗАКС.Ру

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