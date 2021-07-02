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Муниципал 19:28

Суд отклонил иск Ранкова с требованием распустить совет МО "Смольнинское"

фото ЗакС политика Суд отклонил иск Ранкова с требованием распустить совет МО "Смольнинское"

Смольнинский районный суд Петербурга 29 июня принял решение об отказе в рассмотрении иска главы МО "Смольнинское" Григория Ранкова к муниципальным депутатам. В своем иске он требовал распустить местный совет. Суд посчитал, что права Ранкова не были нарушены. 

"Из заявления не следует, что нарушаются либо иным образом затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца", - говорится в карточке дела. 

Сам Ранков рассказал ЗАКС.Ру, что спокойно отнесся к такому решению. Он предположил, что в иске плохо доказано нарушение его прав, либо ему следовало подавать иск от другого лица. Во всяком случае, подтвердить свои предположения на этот счет Ранков сможет лишь после получения определения об отказе в рассмотрении. Позиция главы в отношении депутатов муниципального совета не изменилась. 

- Рассчитывать на сознательность этих прекрасных лиц не приходится, так что… Я считаю, что они уже показали свою несостоятельность и должны просто гордо встать и уйти. Это было бы достойно, - рассказал Ранков. 

Напомним, 24 июня Смольнинский районный суд принял к рассмотрению иск главы МО "Смольнинское" Ранкова и некого Юрия Авдеева. В своем иске истцы требовали распустить совет, так как с декабря по март 2021 года, по их мнению, не состоялось ни одного заседания совета. Ранков утверждает, что это может стать основанием для роспуска муниципального совета. В мае он лично появился на заседании депутатов довольно необычным способом - пересчитал стоявших возле здания МО муниципалов прямо из салона автомобиля, заключил, что кворума нет, и уехал. На весь подсчет ушло около восьми секунд. 

Конфликт между избранными депутатами и главой МО "Смольнинское" продолжается с 2019 года. Они регулярно "обмениваются" судебными исками. Часть из них, как и этот, суд оставляет без движения. 

Константин Леньков

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