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Еще два дома в центре Петербурга получили статус исторических памятников

фото ЗакС политика Еще два дома в центре Петербурга получили статус исторических памятников

КГИОП 2 июля объявил на своем сайте о включении в реестр культурно-исторических памятников регионального значения двух жилых дореволюционных домов, которые в ближайшее время ожидает капитальный ремонт за счет средств петербургского бюджета.

Первый из них, дом А.М. Александрова на Кирочной улице, 19, построен в разгар эпохи модерн, в 1914-1915 годах по проекту инженера Владимира Иванова. По мнению экспертов, здание можно считать образцовым доходным домом для своей эпохи, которое больше чем за столетие не претерпело существенных внешних изменений и перестроек. Одно время в нем проживал поэт Алексей Апухтин.

"Угловое сложной конфигурации шестиэтажное здание формирует угол квартала и организует уличный фронт застройки и панорамы Кирочной улицы и улицы Восстания", - характеризуют дом Александрова в профильном комитете.

Второй новоявленный памятник - это дом Николаи на Колокольной улице, 13А, появившийся на своем месте в середине XIX века. Строили его по проекту архитектора Карла Густава Альштрема.

"Дом Николаи является образцом многоквартирного доходного дома в стилистике периода эклектики с элементами неоренессанса, сохранившим исторические объёмно-пространственное, объемно-планировочное и архитектурно-художественное решения, историческую конструктивную систему", - говорится о здании.

С приходом советской власти дом Николаи частично стал местом коммунального проживания граждан.

фото: kgiop.gov.spb.ru

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