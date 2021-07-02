           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:50

Экоактивисты жалуются на организованный завоз мусора в поселок имени Свердлова

фото ЗакС политика Экоактивисты жалуются на организованный завоз мусора в поселок имени Свердлова

Представители общественного движения "Зеленый фронт" зафиксировали на территории поселка имени Свердлова масштабную свалку, состоящую из строительного мусора. Помимо токсичности некоторого мусора опасным им показалось соседство свалки с нефтепроводом, поэтому активисты пожаловались на ситуацию в Северо-Западную транспортную прокуратуру. 

Возле свалки работало несколько единиц тяжелой техники: грузовики, экскаваторы и бульдозеры. Обратиться свидетели несанкционированного завоза мусора решили и в Россельхознадзор, поскольку, по их данным, загрязнение происходит на землях сельхозназначения. Руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов сетует на недостаточную активность компетентных служб.

"По размещению отходов в п. Свердлова мы полторамесяца сообщаем о массовом беспределе, и уже природоохранная прокуратура информирует, что зафиксированы объекты размещения отходов, и комитет государственного экологического надзора ЛО выезжает и изымает две единицы техники, а приемка отходов продолжается день и ночь. А когда все нарушители сбегут, контрольно-надзорные органы начнут считать ущерб, но взыскивать будет с не с кого", - рассказал он.

На свалки в поселке имени Свердлова экоактивисты жалуются регулярно. В мае они сообщали, что им удалось добиться возбуждения административного дела.

фото: "Зеленый фронт"

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости2 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru