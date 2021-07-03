Между каналом Грибоедова и Казанской улицей хотят построить Еврейский центр

Здание между каналом Грибоедова и Казанской улицей (набережная канала Грибоедова, 51), более десяти лет стоящее в лесах и огороженное синим забором, в обозримой перспективе воссоздадут: здесь должны будут появиться Еврейский музей и музей толерантности. Об этом пишет строительное издание "Канонер" со ссылкой на чиновников из комитета имущественных отношений.

Как рассказал зампред комитета Кирилл Федоров, таким образом реализуется инициатива главного российского раввина Берна Лазара и премьера Михаила Мишустина. Скорее всего, соглашение с еврейской стороной будет концессионным.

В 2008 году от бывшей Пробирной палаты осталась только часть фасада, смотрящая на Казанскую улицу. После сноса большей части здания масштабным планам строительства гостиницы помешал разразившийся мировой финансовый кризис.