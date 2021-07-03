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Новости 12:33

Иностранным болельщикам дали 10 дней на то, чтобы покинуть Россию

фото ЗакС политика Иностранным болельщикам дали 10 дней на то, чтобы покинуть Россию

После заключительного матча Евро-2020 на территории России, в котором испанцы обыграли швейцарцев на петербургском стадионе, МВД начало "обратный отсчет" времени для иностранцев, приехавших на футбольный турнир. Как сообщает пресс-служба силовиков, у приехавших в Петербург гостей Евро есть в запасе десять дней на то, чтобы легально уехать из РФ. Речь идет именно об иностранцах без российского гражданства, приехавших по FAN ID.

"Их дальнейшее пребывание в РФ при отсутствии иных предусмотренных законодательством оснований, влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством", - предупредили в министерстве.

Напомним, всего на петербургской "Газпром арене" прошло семь матчей, на каждый из них пускали толькко половину посетителей от вместимости - 34 тысячи человек. Накануне на Дворцовой площади развернули фан-зону, где можно на большом экране смотреть за оставшимися матчами. Финал пройдет 11 июля в Лондоне.

Ранее покинувшие город финские болельщики "привезли" на родину коронавирус: заразны были как минимум 400 человек, посетивших Евро.

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