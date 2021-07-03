В РФ выявили еще 24 439 случаев коронавируса, в Петербурге - 1733

В России продолжает расти заболеваемость коронавирусом: за прошедшие сутки зарегистрировали 24 439 новых случаев заражения инфекцией. Это на 1,2 тысячи заражений больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 697 (новый антирекорд с начала пандемии), а сумело поправиться 17 899 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается прежней: в Москве 7446 новых больных, в Петербурге – 1733 (на 62 больше, чем накануне), в Подмосковье – 2596. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 2590 человек и скончалось 110.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Франции.