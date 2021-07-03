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Профессор Соловей: Среди потенциальных преемников Путина фаворит - Мишустин

фото ЗакС политика Профессор Соловей: Среди потенциальных преемников Путина фаворит - Мишустин

Политолог Валерий Соловей, регулярно ссылающийся на некие конфиденциальные источники и инсайдерскую информацию, высказал предположение о том, что в качестве главного преемника Владимира Путина на посту президента в настоящее время рассматривается премьер-министр Михаил Мишустин. Эксперт постарался аргументировать свою позицию, опираясь на "коронавирусный" и "думский" сюжеты.

Во-первых, заметил Соловей, действующий президент организовал борьбу с пандемией таким образом, что в случае победы над ней лавры достанутся ему, а в случае поражения виноваты будут главы регионов. 

"Обратите внимание, кто абсолютно вне игры, вне дела — премьер-министр. Его от этого спасают. <...> Он сейчас считается фигурой консенсусной. Да, Мишустин. <...> Абсолютно. Сейчас среди потенциальных преемников это кандидат номер один, идущий с отрывом. Он фаворит", - рассудил профессор в интервью "Эху Москвы".

Во-вторых, Мишустин не попал в предвыборные списки, сформированные на съезде "Единой России", и это тоже, с точки зрения гостя эфира, очень неспроста.

"Именно поэтому и не попал. Зачем жечь? Надо жечь других совершенно людей, которых уже не жалко, которые свое отработали", - пояснил он.

Также, по сведениям Соловья, следующим премьер-министром с высокой долей вероятности должна стать именно женщина. Ее имя профессор не раскрыл, уточнив лишь, что речь не идет о женщинах из первой пятерки федерального списка единороссов - Анне Кузнецовой и Елене Шмелевой.

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