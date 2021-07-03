СПбГУ не продлил контракт с преподавательницей, оштрафованной за акцию в поддержку Навального

Заведующая кафедрой семитологии и гебраистики Восточного факультета СПбГУ Софья Ямпольская сообщила на своей странице в Facebook о том, что вуз не стал продлевать с ней контракт после того, как ее задержали и оштрафовали в связи с петербургским шествием в поддержку Алексея Навального. Теперь она больше не числится в штате университета.

"Насколько мне известно, ректорат категорически отказывается продлевать со мной договор/заключать новый (старый закончился 30.06.2021). Причина заключается в том, что в январе меня задержал ОМОН в центре города и мне был выписан штраф за административное правонарушение (официально состоявшие в нарушении санитарных норм, но трактуемое ректоратом в политическом ключе)", - написала женщина.

Ямпольская подчеркнула, что потеря работы не составляет драмы для нее лично, а также отметила старания руководства Восточного факультета, которое до последнего за нее заступалось.

Напомним, что после несанкционированных выступлений в центре Петербурга 23 и 31 января, на которых имело место беспрецедентное для города число задержаний, комиссия СПбГУ объявила своих студентов, поучаствовавших в демонстрациях, нарушителями этического кодекса вуза.

фото: spbu.ru