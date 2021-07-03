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Новости 14:20

РПСС утвердила списки в Госдуму и в ЗакС

фото ЗакС политика РПСС утвердила списки в Госдуму и в ЗакС

Созданная в нынешнем году Российская партия свободы и справедливости во главе с Максимом Шевченко провела предвыборный съезд, на котором утвердила списки кандидатов в депутаты Госдумы и петербургского Заксобрания.

Федеральный список состоит из 11 человек, первую тройку ожидаемо составили лидер партии Шевченко, экономист Дмитрий Потапенко и московский политик Елена Шувалова. За ними следуют Максим Кукушкин, Руслан Курбанов, Герман Клименко, Иван Засурский, Дамир Исхаков, Иван Шамаев, Олег Мельников, Максим Шингаркин.

Утвержденный список в ЗакС полностью совпал с предварительным. За известным по работе в ЗакСе Андреем Анохиным следуют ученый Владимир Воронов, общественница Галина Савельева, мастер производственного обучения реставрационного колледжа "Кировский" Алексей Веретенников, хирург Александровской больницы Федор Маркин.

Петербургский депутат последних двух созывов ЗакСа Андрей Анохин выдвигается и в городской, и в федеральный парламент.

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Упоминаемые персоны
Анохин Андрей Юрьевич 

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