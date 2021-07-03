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В Европе изучают "Спутник V" дольше, чем любую из одобренных вакцин от COVID-19

фото ЗакС политика В Европе изучают "Спутник V" дольше, чем любую из одобренных вакцин от COVID-19

На протяжении 122 последних дней уполномоченный орган, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) занимается изучением российской вакцины "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи. На это обратили внимание "Открытые медиа". Остальные вакцины из числа уже одобренных и зарегистрированных для использования в Европе проверялись в течение меньшего времени. Из них дольше всего изучали британско-шведский препарат Vaxzevria от компании AstraZeneca (121 день).

Впрочем, из тех вакцин, которые рассматриваются в качестве кандидатов в список признанных в Европе препаратов, по длительности изучения российскую разработку опережают NVX-CoV2373 от американской компании Novavax и CVnCoV от CureVac (ФРГ). Их исследуют 151 день и 142 дня соответственно.

Напомним, что ни одна из трех используемых в России вакцин пока не подходит для того, чтобы при наличии сертификата о прививке путешествовать в ЕС и США.

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