"Яблоко" не стало включать "навальниста" Степанова в списки в Госдуму

Московский оппозиционер, сторонник Алексея Навального Олег Степанов, который находится под домашним арестом по "санитарному делу" и который рассчитывал выдвинуться кандидатом в депутаты Госдумы от "Яблока", не попал в предварительный список партийных кандидатов. Об этом пишет издание "Медуза"*, в распоряжении которого есть этот список. За него участники съезда еще не проголосовали.

Кроме того, в список не вошел фигурант "московского дела" Алексей Миняйло. Их со Степановым как одномандатников ранее одобрило московское бюро "Яблока".

На съезде ранее было объявлено, что федеральный список будет состоять из одного человека, председателя партии Николая Рыбакова, а основатель "Яблока" Григорий Явлинский впервые не выдвинется в депутаты Госдумы.

*Минюст включил издание в реестр СМИ-иноагентов