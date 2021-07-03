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Новости 3 июля, 20:10

Партия "Яблоко" согласилась выдвинуть Пивоварова на выборы в Госдуму

фото ЗакС политика Партия "Яблоко" согласилась выдвинуть Пивоварова на выборы в Госдуму

Большинство делегатов предвыборного съезда партии "Яблоко" 3 июля поддержали выдвижение находящегося в СИЗО экс-директора "Открытой России" Андрея Пивоварова на выборы в Госдуму, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на заместителя председателя партии Ивана Большакова.

Предполагается, что Пивоваров будет выдвинут по списку "Яблока" в Краснодаре. Как пояснил СМИ Большаков, кандидат по списку может оформить письменное согласие на участие в выборах через адвоката. В партии понимают, что вести полноценную кампанию из СИЗО Пивоваров не сможет. "Это гуманитарный шаг в поддержку политического заключенного", - цитируют "Открытые медиа" зампреда "Яблока". 

Андрей Пивоваров находится под арестом в СИЗО в Краснодаре со 2 июня. Его обвиняют в осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). Еще в 2017 году Минюст России по решению Генпрокуратуры внес в реестр нежелательных организаций  британскую организацию Otkrytaya Rossia. Сторонники движения "Открытая Россия" отрицали свою связь с этой структурой, но на них все равно составляли протоколы и заводили уголовные дела по статьям о сотрудничестве с нежелательной организацией. Пивоваров 27 мая 2021 года объявил о прекращении работы "Открытой России", через два дня после этого на него в Краснодаре завели уголовное дело.

Списки кандидатов партии "Яблока" планируется огласить днем 4 июля. В конце июня бюро политической организации определилось с перечнем претендентов на выдвижение по Петербургу. Пока неизвестны кандидаты по 18-му и 21-му округах на выборах в Законодательное собрание. Напомним, в 21-м округе от "Яблока" надеялся избираться депутат городского парламента Максим Резник, находящийся сейчас под домашним арестом. По 18-му округу кандидатом может стать муниципальный депутат "Владимирского округа" Денис Луговский, который 3 июля в Twitter сообщил, что его рекомендовал для выдвижения федеральный политкомитет "Яблока", однако была ли утверждена его кандидатура - пока неизвестно.  

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