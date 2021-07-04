Коронавирус подтвердился у более 25 тысяч россиян, из них 1784 - петербуржцы

Коронавирусная статистика в РФ пополнилась 25 142 новыми случаями заражения, оповестили в оперативном штабе. Таким образом, на сегодняшний день официально выявлен 5 610 941 заболевший с начала пандемии.

В лидерах по уровню распространения инфекции по-прежнему Москва - плюс 7 624 заражённых. За ней идут Московская область (2 696), Петербург (1 784), Нижегородская область (432) и Воронежская область (359).

За последний 24 часа от COVID-19 скончались 663 пациента. Общее количество жертв инфекции с начала пандемии в стране достигло отметки 137 925.