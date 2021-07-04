Вишневский, Шишлов, Штанникова возглавят список "Яблока" на выборах в ЗакС Петербурга

В ходе съезда "Яблока", проходящего в эти минуты в Москве, были определены кандидаты, которые возглавят список партии на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Кроме того, партия определилась с именами, которые будут представлять её на выборах в Государственную думу в 8 петербургских одномандатных округах.

Лидерами списка в ЗакС стали зампредседателя "Яблока", глава парламентской фракции партии Борис Вишневский; уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов; член Арбитража "Яблока", экс-руководитель МО "Гражданка" Ольга Штанникова.

Кроме того, в федеральный выборный перечень внесли небольшие коррективы: так, в 217-м думском округе вместо Арсения Афиногенова пойдёт Григорий Михнов-Войтенко. Сам Афиногенов выдвинется по 6-му округу ЗакСа вместо Александра Гребенкина. Наконец, по 18-му округу утвердили муниципального депутата МО "Владимирский округ" Дениса Луговского.

Полный список выдвигаемых от Петербурга партийцев можно изучить на сайте "Яблока".

ЗАКС.Ру уже рассказывал о кандидатурах, которые бы представляли политическую силу на федеральных и местных выборах.

Также сегодня стало известно, что "Яблоко" отказалось выдвигать в ЗакС депутата Максима Резника и оппозиционерку Ирину Фатьянову.