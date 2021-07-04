Петербургская активистка, поддерживавшая DOXA в "мундире", пожаловалась на слежку за собой

Активистка из Петербурга Анастасия Михайлова сообщила, что за ней, по её мнению, организовали слежку сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, информирует "Северо-Запад. МБХ медиа".

"Показаться мне не могло. Они не разговаривали со мной, только наблюдают, стоят возле дома и передвигаются, куда я. Вчера один человек зашел на территорию дома и на вопрос мужа матери, кто вы и что вы тут делаете, ответил: "Вам будет неинтересно, кто я. А это точно ваша территория? Покажите документы". После ушел", - поделилась наблюдениями девушка.

Также, добавила Михайлова, в деревне в Смоленской области, где она сейчас находится в гостях у матери, стоят подозрительные машины, одна из которых проследовала за ней во время её похода в магазин.

"Ехали за мной, подождали, пока я из него выйду и поехали обратно до дома", - заключила активистка.

Напомним, последний раз Михайлова попадала в поле зрения полиции во время одиночных пикетов в поддержку издания DOXA, прошедших в центре Петербурга 14 апреля: поверх синего худи девушка надела мундир, похожий на полицейский китель, чем и привлекла к себе внимание силовиков.