"Непростая ситуация на дороге": Стадо коров встало на велопути у вице-губернатора Пиотровского

Поездка на велосипеде ответственного за культурную сферу петербургского вице-губернатора Бориса Пиотровского была прервана появлением стада коров на дороге: перегон рогатого скота временно помешал спортивному досугу чиновника. Впечатлениями от событий Пиотровский поделился в сторис у себя в Instagram.
"Непростая ситуация сложилась на дороге", - высказался о ситуации вице-губернатор.
Пиотровский держал путь от Зеленогорска в сторону ленинградского Семиозерья.
На кадрах видеозаписи животные неторопливо переходят трассу под подгоняющие слова пастуха "давай-давай-давай-давай".