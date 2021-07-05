Умер петербургский ведущий программы "Время" Юрий Петров

На 74-м году жизни умер экс-ведущий программы "Время" Юрий Петров: именно он в 1991 году первым известил граждан о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

О смерти знаменитого телеведущего рассказала у себя в соцсетях коллега Петрова Алла Данько, напомнившая, что он не только трудился в программе "Время", но также вёл концерты. После того, как был упразднён отдел дикторов, занимался дубляжом в фильмах, снимался в кино.

"Умер наш товарищ, коллега, интеллигентный, образованный человек с прекрасным баритоном Юрий Петров... В отдел дикторов Центрального телевидения он пришёл в 1982 году уже сложившимся профессионалом, за плечами которого было два образования – актёрское и языковое", - написала Данько.

О том, что стало причиной смерти Петрова, не уточняется.