           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:57

Суд встал на сторону петербурженки, оспаривавшей проведение дактилоскопии после задержания на январском митинге

фото ЗакС политика Суд встал на сторону петербурженки, оспаривавшей проведение дактилоскопии после задержания на январском митинге

Красносельский райсуд Петербурга признал незаконными действия сотрудников отдела полиции №54, которые после задержания жительницы города Валерии Косовой на митинге 31 января, подвергли её дактилоскопии.

Ответчиками в деле выступали ГУ МВД по Петербургу и области, УМВД России по Красносельскому району, начальник 54 ОП Жирнов Н.В., сотрудник 54 ОП Рогов А.П., УМВД России по Выборгскому району Ленобласти и его сотрудница Анурина О.А.

Суд установил, что 31 января Косова была задержана Ануриной и доставлена в 54 ОП, после чего в её отношении Рогов оформил дактилоскопическую карту. При этом, согласно букве закона, фотографирование и снятие отпечатков пальцев необходимо проводить, только если невозможно установить личность гражданина. Кроме того, Косовой не предоставили письменного заявления о проведении дактилоскопии.

"Суд признал незаконными действия сотрудника 54 отдела полиции УМВД России по Красносельскому району Рогова, выразившиеся в дактилоскопии Косовой, запретив ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и его сотрудникам использование полученных данных в дальнейшем", - цитирует объединенная пресс-служба судов Петербурга решение инстанции.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости5 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru