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Новости 11:07

Умер режиссер Владимир Меньшов

фото ЗакС политика Умер режиссер Владимир Меньшов

Советский режиссер и актер Владимир Меньшов умер 5 июля после коронавирусной инфекции, сообщили в "Мосфильме".

"Коллектив "Мосфильма" выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", — заявили в киноконцерне.

Причиной смерти режиссера в "Мосфильме" назвали последствия коронавирусной инфекции. Меньшову был 81 год. О дате и времени прощания с ним будет сообщено позже.

Среди режиссерских работ Меньшова — такие культовые советские картины, как "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли" и другие. Он был народным артистом РСФСР, лауреатом государственных премий СССР, имени Крупской. В 1981 году фильм "Москва слезам не верит" был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Меньшов собирался участвовать в выборах депутатов Государственной думы. Он вошел в первую пятерку общефедерального списка партии "Справедливая Россия — За правду".

фото: mosfilm.ru

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