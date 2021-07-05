В России выявили еще 24,3 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 1,8 тысяч

В России за последние сутки выявлено 24 353 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии зарегистрировано 5 635 294 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 138 579 россиян, за последние сутки в статистику внесли 654 летальных исходов.

В Петербурге заболели еще 1 828 человека. Штаб сообщает о 6 209 активных случаев коронавирусной инфекции в городе на 5 июля, всего с марта 2020 года зафиксировано 478 280 случаев заболевания. Еще 100 смертей в Петербурге признаны связанными с коронавирусом, всего пока известно о 16 876 летальных исходов от инфекции.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 6 557 человек (183 143 болеют сейчас). В Подмосковье — 2 651 (56 370 активных случаев).