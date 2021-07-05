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Новости 11:33

КСП изучит финансовые расходы ГУП "Пассажиравтотранс" и комитета по транспорту

фото ЗакС политика КСП изучит финансовые расходы ГУП "Пассажиравтотранс" и комитета по транспорту

Начиная с сегодняшнего дня, 5 июля, аудиторы Контрольно-счётной палаты Петербурга изучат финансовую деятельность ГУП "Пассажиравтотранс" и его учредителя в лице комитета по транспорту. Руководит процессом специалист КСП Егор Бушев.

Аудиторы оценят, насколько законно, эффективно и в соответствии с целевыми задачами был расходован бюджет обоих ведомств в период с 2019 по 2021 год.

ГУП "Пассажиравтотранс" каждый год получает субсидию из бюджета Петербурга: так, в 2019-м он получил 8,7 млрд рублей, в 2020-м - 9,2 млрд рублей. Кроме того, предприятию дополнительно выделяется 753 млн рублей на покупку новых автобусов.

ГУП состоит из шести автобусных парков, автовокзала, учебного комбината, медсанчасти №70. "Пассажиравтотранс" обслуживает 143 маршрута, его подвижной состав насчитывает 1600 единиц техники. Руководит предприятием Андрей Лызин. 

По плану, аудит завершится 30 сентября.

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