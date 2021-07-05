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Суд в Красноярске прекратил дело местного активиста, обвиняемого по "дадинской" статье

фото ЗакС политика Суд в Красноярске прекратил дело местного активиста, обвиняемого по "дадинской" статье

Красноярский суд решил прекратить уголовное дело местного активиста Павла Хохлова, обвиняемого по "дадинской" статье (ст. 212.1 УК РФ) за неоднократное нарушение митинговых правил, информирует "Апология протеста".

По словам адвоката Владимира Васина, в ходе заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Судья, в свою очередь, пришёл к выводу, что "реального ущерба по делу не наступило".

В отношении Хохлова было возбуждено уголовное дело после задержания на митинге в поддержку Алексея Навального, который прошёл 23 января. Перед этим активиста трижды привлекали по "протестным" статьям КоАП.

После возбуждения дела Хохлова отправили в СИЗО. Отпустили его в марте под подписку о невыезде.

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