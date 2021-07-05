На выборах в ЗакС от Петроградского района появился второй кандидат-самовыдвиженец

Горизбирком Петербурга принял документы на участие в выборах в ЗакС у еще одного кандидата-самовыдвиженца. Выдвигаться по округу № 3, в который входит весь Петроградский район, планирует 39-летний специалист по развитию Сергей Титаренко.

Летом 2020 года Титаренко намеревался идти на дополнительные выборы в ЗакС по округу № 21. Однако тогда голосование не провели под предлогам коронавируса. Впервые собираясь в парламент, Титаренко рассказывал ЗАКС.Ру, что не состоит ни в каких партиях, хотя ему симпатичны коммунистические взгляды. Политикой потенциальный кандидат увлекся после победы домохозяйки Анны Щекиной на выборах в его родном Усть-Илимске весной 2019 года.

В настоящее время округ № 3 в городском парламенте представляет спикер Вячеслав Макаров, который в новом созыве уйдет в Госдуму. От этой же территории в качестве самовыдвиженки в ЗакС заявилась дочь спикера Марина Лыбанева. Также собирать подписи для участия в выборах намерена петербургская соратница Алексея Навального Ирина Фатьянова, которую не захотела выдвигать от себя партия "Яблоко".

"Единая Россия" готовится выставить по третьему округу начальника управления материального-технического обеспечения ЗакСа Алену Кукушкину. О кандидатах от других партий можно узнать на карте ЗАКС.Ру "Выборы-2021".

Фото: vk.com/Сергей Титаренко