Экс-оператора ФБК* Зеленского, осуждённого за твиты про Путина и Славину, этапировали в неизвестном направлении

Бывшего оператора Фонда борьбы с коррупцией* Павла Зеленского, получившего реальный срок за "экстремистские" твиты, этапировили из столичного СИЗО-3 в неизвестном направлении, известила у себя в Twitter его супруга Наталия Зеленская.

В середине апреля Зеленского приговорили к двум годам колонию, признав его виновным в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для дела стали его посты в Twitter о самоубийстве главного редактора Koza.Press Ирины Славиной, в которых Зеленский нелестно отозвался о власти, в том числе о президенте.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России