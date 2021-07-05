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Новости 12:26

КПРФ и "СР — За правду" подали в ЦИК документы на заверение списков в Госдуму

фото ЗакС политика КПРФ и "СР — За правду" подали в ЦИК документы на заверение списков в Госдуму

Партии "Справедливая Россия — За правду" и КПРФ подали в Центризбирком документы для заверения списков на выборы в Госдуму и региональные парламенты, передают ТАСС и РИА "Новости".

Представители КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым привезли в ЦИК несколько коробок с бумагами. Напомним, на съезде 24 июня было решено, что общефедеральную часть списка коммунистов возглавят Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая и директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин.

Документы справедливороссов в ЦИК принес лидер партии Сергей Миронов. Он отметил, что всего "СР — За правду" намерена зарегистрировать 304 кандидатов по федеральному списку и 223 - по одномандатным округам. В первую пятерку справедливороссов должны войти Миронов, сопредседатели партии Захар Прилепин, Геннадий Семигин, сенатор Александр Бабаков. Также ожидалось, что в нее войдет режиссер Владимир Меньшов, но 5 июля он умер от последствий коронавируса.

Кроме КПРФ и "СР — За правду", документы в ЦИК уже подали ЛДПР, "Коммунисты России" и "Родина". По календарному плану, партии должны выдвинуть кандидатов на своих съездах до 12 июля включительно и до 13-го подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение у ЦИК есть семь дней. После этого партии должны подать документы для регистрации в ЦИК федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в окружные комиссии своего одномандатного округа — с 5 июля до 4 августа.

Выборы в Госдуму, Заксобрание Петербурга и некоторые региональные парламенты назначены на 19 сентября. Их проведут в три дня, с 17 по 19 сентября включительно. 

 
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