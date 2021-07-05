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В Коми вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников некоторых сфер

фото ЗакС политика В Коми вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников некоторых сфер

Правительство Коми вводит в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых групп населения, сообщается в группе минздрава региона во "ВКонтакте".

Привиться от COVID-19 в Коми обяжут тех, чья работа связана с общественным питанием, воспитанием и обучением детей, коммунальным, транспортным и бытовым обслуживанием населения, медицинских, финансовых организаций, МФЦ, почтовой службы, учреждений культуры, досуга и спорта, а также государственных и муниципальных служащих. К этим категориям, по данным регионального минздрава, относятся порядка 94 тысяч человек.

Регионы начали вводить обязательную вакцинацию сотрудников сфер торговли, общепита, транспорта, услуг, культуры, госслужащих в июне, когда произошел всплеск заболеваемости коронавирусом. Оперштаб ежедневно отчитывается о 20 – 25 тысячах новых случаев заражения.

В том числе обязательная вакцинация введена в Петербурге и Ленобласти. Губернатор Александр Беглов обещал добиться вакцинации 65% чиновников к середине августа. 

Также некоторые регионы вводят ограничения для граждан, у которых нет сертификатов о вакцинации. К примеру, с августа его в обязательном порядке будут требовать для туристов, заселяющихся в отели, гостиницы и санатории Краснодарского края. В Москве прорабатывают идею ресторанов, куда будут пускать лишь привитых посетителей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что "вакцинация остается добровольной", но, по его мнению, те работники сферы услуг, которые отказываются прививаться, должны уволиться и найти другую работу.

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