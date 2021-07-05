Суды в Петербурге продолжают запрещать аниме: закрыт доступ к мультсериалу "Акира"

Фрунзенский райсуд Петербурга удовлетворил очередной иск прокурора, добивавшегося запрета на распространение в РФ аниме-сериала "Акира", информирует объединенная пресс-служба судебных инстанций города.

Уточняется, что аниме было запрещено в том числе потому, что в нём используется метод рисовки 24 кадра в секунду.

Мысль, которую доносит сериал, может нанести непоправимый вред неокрепшим детским умам, уверен прокурор.

"В исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия. А в стране возникает религиозный культ сверхчеловека по имени Акира, приход которого, якобы, решит все проблемы Японии", - говорится в описании аниме на сайте "Кинопоиска".

Также суд запретил ссылки и на другие аниме - "Эльфийская песнь", "Токийский гуль" и "Тетрадь смерти".