Оргкомитет: УЕФА не высказывал претензий из-за заражения финский болельщиков в Петербурге на Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не высказывал претензий оргкомитету российской части чемпионата Европы по футболу из-за заражения нескольких сотен финских болельщиков коронавирусом после матчей в Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на гендректора оргкомитета Алексея Сорокина.

"Претензий мы никаких не слышали. Да, когда люди путешествуют, у них больше шансов заразиться, чем у себя дома", — сказал Сорокин.

По его словам, УЕФА проводил масштабное исследование о влиянии походов на стадион на шансы заразиться коронавирусом, и это исследование показало, что таким образом подхватить коронавирус сложно.

Министерство здравоохранение Финляндии отчитывалось, что после поездки в Петербург коронавирусом заразились порядка 300 болельщиков. Всего на матчах в России, по данным ведомства, побывали более 4,5 тысяч финнов.

Петербург в рамках Евро-2020 принял шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. Турнир завершится 11 июля.