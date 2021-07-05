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"Просили мирно уйти": В Ленобласти директору школы грозят увольнением за отказ принимать некачественный ремонт

фото ЗакС политика "Просили мирно уйти": В Ленобласти директору школы грозят увольнением за отказ принимать некачественный ремонт

В Ленинградской области директора Лукашевской средней школы Максима Миронкова, по его словам, просят уйти в отставку за отказ принимать низкокачественный ремонт учебного заведения. О рабочих неприятностях он рассказал Znak.com.

По его словам, а также предоставленным фотографиям, подрядчик якобы мог отнестись к своим обязанностям халатно, ввиду чего в здании сразу появилась чёрная плесень.

На работы из бюджета учреждения было выделено 11,3 млн рублей.

"Звонили из областного комитета [общего и профессионального образования], просили мирно уйти и не поднимать шум. Если нет - уволят по статье, с которой в Ленинградской области больше никуда работать не возьмут. По какой, пока не знаю", - поделился Миронков с изданием.

Директор школы назвал любые подрядные госконтракты "болью Гатчинского района". По его информации, тендеры на постоянной основе часто достаются приближенным к администрации района компаниям.

"Ремонт начали в октябре и должны были закончить тридцатого июня. Но стены недокрасили, в них и в полах дыры, полы не выровняли, между ними и стенами зазоры, из стен и с потолков свисают провода", - рассказала о происходящем бывшая ученица школы Диана Жукова. 

Миронков отметил, что его якобы заставляют принять от подрядчика часть документов, касающихся освещения и прокладки вентиляции. По собственной инициативе он заказал независимую строительную экспертизу, согласно которой выполненные работы не соответствуют требованиям технических регламентов. Из своего кармана на эти цели Миронков отдал 40 тысяч рублей.

Миронков также пожаловался на пошатнувшееся здоровье, он вынужден был взять больничный.

"У меня начались проблемы с сердцем и нервами. Врач опасается, что они могут привести к инфаркту", - опасается директор Лукашевской школы.

Глава комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов на звонок Znak.com отвечать не стал. В редакции ждут ответа на соответствующий запрос.

Фото: Максим Миронков

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